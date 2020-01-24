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"Химик" вновь потерпел поражение в волейбольной Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 10172 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Польше завершился матч четвертого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Украинский женский волейбольный клуб “Химик” уступил команде “ЛКС” со счетом 1:3. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

"Химик" вновь потерпел поражение в волейбольной Лиге чемпионов

Польская команда уже в первом сете смогла вырваться вперед — 15:25. Несмотря на то, что чемпионки Украины очень живо начали вторую партию, этого не хватило “Химику”, чтобы удержать преимущество. Опять сет за “ЛКС”. В третьей партии “Химик” все же вошел в игру и записал сет на свой счет — 25:23. Активно украинки начали и последнюю партию, однако польская команда не дала вырваться вперед — 22:25.

Это уже четвертое поражение “Химика” в групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее украинки уступили итальянской “Новаре” (0:3), польскому “ЛКС” (2:3) и немецкому “Альянсу” (1:3).

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После четырех игр “Химик” имеет лишь одно очко в своем активе, а потому занимает последнее место в группе. Уже 4 февраля украинки сыграют против действующего победителя Лиги чемпионов итальянской “Новары”.

“Химик” — первый украинский клуб, который пробился в групповой турнир Лиги чемпионов (не путать с Кубком европейских чемпионов, где в 90-х годах играла луганская “Искра”).

Эту путевку “Химик” завоевал в двух встречах против чешского клуба “Оломоуц”. Так как в первом матче украинки праздновали победу, а во втором — выиграли чешки, то команды разыграли “золотой сет”, в котором лучшим стал “Химик”.

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