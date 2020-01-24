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“Хімік” знову зазнав поразки у волейбольній Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У Польщі завершився матч четвертого туру групового етапу волейбольної Ліги чемпіонів. Український жіночий волейбольний клуб “Хімік” поступився команді “ЛКС” з рахунком 1:3. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН

“Хімік” знову зазнав поразки у волейбольній Лізі чемпіонів

Польська команда вже у першому сеті змогла вирватися вперед — 15:25. Попри те, що чемпіонки України дуже жваво розпочали другу партію, цього не вистачило “Хіміку”, щоб втримати перевагу. Знову сет за “ЛКС”. У третій партії “Хімік” все ж таки увійшов у гру та записав сет на свій рахунок — 25:23. Активно українки розпочали і останню партію, проте польська команда не дала вирватися вперед — 22:25.

Це вже четверта поразка “Хіміка” у груповому етапі Ліги чемпіонів. Раніше українки поступилися італійській “Новарі” (0:3), польському “ЛКС” (2:3) та німецькому “Альянсу” (1:3).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волейболістки “Хіміка” стали чотирикратними володарями Суперкубку України

Після чотирьох ігор “Хімік” має лише одне очко в своєму активі, а тому посідає останнє місце в групі. Уже 4 лютого українки зіграють проти чинного переможця Ліги чемпіонів італійської “Новари”.

“Хімік” — перший український клуб, який пробився до групового турніру Ліги чемпіонів (не плутати з Кубком європейських чемпіонів, де у 90-х роках грала луганська “Іскра”).

Цю путівку “Хімік” виборов у двох зустрічах проти чеського клубу “Оломоуц”. Через те, що в першому матчі українки святкували перемогу, а в другому — виграли чешки, то команди розіграли “золотий сет”, у якому кращим став “Хімік”.

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