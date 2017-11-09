Химик потерпел пятое поражение в Кубке Европы ФИБА

Вице-чемпион Украины удачно начал матч, организовав мощный рывок 11: 2 в дебюте, однако провалил вторую четверть, пропустив 28 очков. На большой перерыв команды ушли при ничейных цифр на табло - 40:40.

Судьба встречи решилась в последней минуте. При счете 76:76 экс-баскетболист "Черкасских обезьян" и "Донецк" Войдан Стояновски в двух атаках пробил по два штрафных, а представители "Химика" не получили в этот промежуток пунктов - 76:80.

Самым результативным в составе «Химика» стали: Колтер 19 очков + 3 передачи + 2 перехвата, Петров 16 + 9 подборов, Сидоров 10.

Добавим также, последний матч на арене "Химик" сыграет 6 декабря на выезде против бельгийская "Монс". Однако, эта игра для южненцев ничего не решать, ведь вице-чемпион Украины потерял даже теоретические шансы на продолжение борьбы в Кубке Европы FIBA ​​- ни одной победы в пяти баталиях.