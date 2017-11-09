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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 11757 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 28341 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39964 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46226 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43232 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 90768 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98755 просмотра

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Химик потерпел пятое поражение в Кубке Европы ФИБА

Химик потерпел пятое поражение в Кубке Европы ФИБА

Киев  •  УНН

 • 9566 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Турции состоялся поединок 5-го тура группового раунда Кубка Европы ФИБА, где в квартете G "Химик" в гостях противостоял турецкому "Бююкчекмедже", передает корреспондент УНН.

Вице-чемпион Украины удачно начал матч, организовав мощный рывок 11: 2 в дебюте, однако провалил вторую четверть, пропустив 28 очков. На большой перерыв команды ушли при ничейных цифр на табло - 40:40.

Судьба встречи решилась в последней минуте. При счете 76:76 экс-баскетболист "Черкасских обезьян" и "Донецк" Войдан Стояновски в двух атаках пробил по два штрафных, а представители "Химика" не получили в этот промежуток пунктов - 76:80.
Самым результативным в составе «Химика» стали: Колтер 19 очков + 3 передачи + 2 перехвата, Петров 16 + 9 подборов, Сидоров 10.

Добавим также, последний матч на арене "Химик" сыграет 6 декабря на выезде против бельгийская "Монс". Однако, эта игра для южненцев ничего не решать, ведь вице-чемпион Украины потерял даже теоретические шансы на продолжение борьбы в Кубке Европы FIBA ​​- ни одной победы в пяти баталиях.

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