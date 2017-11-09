Хімік зазнав п'ятої поразки в Кубку Європи ФІБА

Віце-чемпіон України вдало розпочав матч, організувавши потужний ривок 11:2 в дебюті, однак провалив другу чверть, пропустивши 28 очок. На велику перерву команди пішли за нічийних цифр на табло - 40:40.

Доля зустрічі вирішилася в останній хвилині. При рахунку 76:76 екс-баскетболіст "Черкаських Мавп" і "Донецька" Войдан Стояновскі в двох атаках пробив по два штрафні, натомість представники "Хіміка" не здобули в цей проміжок пунктів – 76:80.

Найрезультативнішим у складі "Хіміка" стали: Колтер 19 очок + 3 передачі + 2 перехоплення, Петров 16 + 9 підбирань, Сидоров 10.

Додамо також, останній матч на євроарені "Хімік" зіграє 6 грудня на виїзді проти бельгійского "Монсу". Проте, ця гра для южненців нічого не вирішуватиме, адже віце-чемпіон України втратив навіть теоретичні шанси на продовження боротьби у Кубку Європи FIBA – жодної перемоги в п'яти баталіях.