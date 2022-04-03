Хиллари Клинтон призывает США и их союзников "удвоить давление" на россию

Цитата

"Единственный способ положить конец кровопролитию и террору, которые мы наблюдаем в Украине, и защитить Европу и демократию - это сделать все возможное, чтобы положить на путина еще большие расходы. Есть больше банков, против которых могут быть введены санкции. Все чаще звучат призывы к тому, чтобы сделать больше по газу и нефти", — заявила Клинтон в программе "Встреча с прессой" на канале NBC.

Она добавила: "Поэтому я думаю, что сейчас самое время удвоить давление".

Детали

Клинтон конфликтовала с президентом владимиром путиным во время ее пребывания на посту госсекретаря, и в 2011 году все более авторитарный лидер обвинил ее в массовых протестах в россии.

В воскресенье Клинтон заявила: "Мы действительно смотрим на это широко открытыми глазами и очень ясно видим угрозу, которую он представляет — не только для Украины, как мы можем видеть каждый вечер в наших новостях, но и для Европы, для демократии и глобальной стабильности".

Она также поддержала призывы исключить путина с саммита G20 в ноябре, когда лидеры крупнейших экономик мира должны встретиться на индонезийском курортном острове Бали.

"Я бы не позволила россии вернуться к организации, частью которых она была. Я думаю, что в конце этого года состоится мероприятие G20. Надеюсь, что будет значительный, если не полный бойкот", - отметила она.

Дополнение

Ее комментарии прозвучали в тот момент, когда украинское правительство представило последние доказательства военных преступлений россии. Ранее в воскресенье украинские официальные лица обвинили российские силы в массовых казнях украинских мирных жителей на окраинах Киева, в частности в городе Буча.

Россия опровергла эти сообщения, назвав их "фейком".