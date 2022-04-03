Хілларі Клінтон закликає США та їх союзників "подвоїти тиск" на росію

Цитата

"Єдиний спосіб покласти край кровопролиттю та терору, які ми спостерігаємо в Україні, та захистити Європу та демократію – це зробити все можливе, щоб покласти на путіна ще більші витрати. Є більше банків, проти яких можуть бути запроваджені санкції... Все частіше звучать заклики до того, щоб зробити більше щодо газу та нафти", — заявила Клінтон у програмі "Зустріч із пресою" на каналі NBC.

Вона додала: "Тому я думаю, що зараз саме час подвоїти тиск".

Деталі

Клінтон конфліктувала з президентом володимиром путіним під час її перебування на посаді держсекретаря, і у 2011 році все більш авторитарний лідер звинуватив її у масових протестах в росії.

У неділю Клінтон заявила: "Ми дійсно дивимося на це широко відкритими очима і дуже ясно бачимо загрозу, яку він становить — не лише для України, як ми можемо бачити щовечора в наших новинах, — але й для Європи, для демократії та глобальної стабільності".

Вона також підтримала заклики виключити Путіна із саміту G20 у листопаді, коли лідери найбільших економік світу мають зустрітися на індонезійському курортному острові Балі.

"Я б не дозволив росії повернутися до організації, частиною яких вона була. Я думаю, що пізніше цього року відбудеться захід G20. Сподіваюся, що буде значний, якщо не повний бойкот", – зазначила вона.

Доповнення

Її коментарі пролунали в той момент, коли український уряд представив останні докази військових злочинів росії. Раніше в неділю українські офіційні особи звинуватили російські сили у масових стратах українських мирних жителів на околицях Києва, зокрема у місті Буча.

Росія спростувала ці повідомлення, назвавши їх "фейком".