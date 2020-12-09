Хет-трик Неймара принес "ПСЖ" разгромный выигрыш в перенесенном матче Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В рамках шестого тура Лиги чемпионов французский "ПСЖ" дома разгромил турецкий "Истанбул Башакшехир", передает УНН.
Эффектные голы Неймара в первом тайме и взятие ворот с пенальти от Мбаппе уже сняли вопрос о победителе игры по итогам 45-минутки — 3:0.
После перерыва Неймар и Мбаппе забили еще по мячу, а гол-престижа у турок оформил Топал — 5:1.
Добавим, парижане с 12 очками выиграли группу Н, а “Истанбул” с 3-мя вылетел из еврокубка.
Напомним, что матч начался еще вчера, но его приостановили из-за проявления расизма на поле еще на 15-й минуте игры.