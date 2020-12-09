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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66483 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88525 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113644 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148876 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197808 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194452 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281314 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 330824 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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Хет-трик Неймара принес "ПСЖ" разгромный выигрыш в перенесенном матче Лиги чемпионов

Хет-трик Неймара принес "ПСЖ" разгромный выигрыш в перенесенном матче Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В рамках шестого тура Лиги чемпионов французский "ПСЖ" дома разгромил турецкий "Истанбул Башакшехир", передает УНН.

Эффектные голы Неймара в первом тайме и взятие ворот с пенальти от Мбаппе уже сняли вопрос о победителе игры по итогам 45-минутки — 3:0.

После перерыва Неймар и Мбаппе забили еще по мячу, а гол-престижа у турок оформил Топал — 5:1.

Добавим, парижане с 12 очками выиграли группу Н, а “Истанбул” с 3-мя вылетел из еврокубка.

Напомним, что матч начался еще вчера, но его приостановили из-за проявления расизма на поле еще на 15-й минуте игры.

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