Хет-трик Неймара приніс "ПСЖ" розгромний виграш у перенесеному матчі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В рамках шостого туру Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" вдома розгромив турецький "Істанбул Башакшехір", передає УНН.
Ефектні голи Неймара у першому таймі та взяття воріт з пенальті від Мбаппе вже зняли питання стосовно переможця гри за підсумками 45-хвилинки — 3:0.
По перерві Неймар та Мбаппе забили ще по м’ячу, а гол-престижу у турків оформив Топал — 5:1.
Додамо, парижани з 12 очками виграли групу Н, а “Істанбул” з 3-ма вилетів з єврокубків.
Нагадаємо, що матч розпочався ще вчора, але його призупинили через прояви расизму на полі ще на 15-й хвилині гри.