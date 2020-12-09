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Хет-трик Неймара приніс "ПСЖ" розгромний виграш у перенесеному матчі Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В рамках шостого туру Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" вдома розгромив турецький "Істанбул Башакшехір", передає УНН.

Ефектні голи Неймара у першому таймі та взяття воріт з пенальті від Мбаппе вже зняли питання стосовно переможця гри за підсумками 45-хвилинки — 3:0.

По перерві Неймар та Мбаппе забили ще по м’ячу, а гол-престижу у турків оформив Топал — 5:1.

Додамо, парижани з 12 очками виграли групу Н, а “Істанбул” з 3-ма вилетів з єврокубків.

Нагадаємо, що матч розпочався ще вчора, але його призупинили через прояви расизму на полі ще на 15-й хвилині гри.

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