Херсонщина: враг ударил по Змиевке, повреждена сельскохозяйственная техника
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. На Херсонщине под вражеский огонь попала Змиевка. Как сообщили в Херсонской ОГА, повреждены здания и сельскохозяйственная техника, передает УНН.
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"Змеевка Бериславской громады – под огнем российских оккупантов. Враг нанес удар по складским помещениям в селе, в результате чего повреждены здания и сельскохозяйственная техника", - говорится в сообщении.
По данным Херсонской ОГА, мирные люди не пострадали.
Напомним
В течение минувших суток враг 62 раза атаковал территории освобожденной Херсонской области.