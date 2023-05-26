Херсонщина: враг ударил по Змиевке, повреждена сельскохозяйственная техника

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"Змеевка Бериславской громады – под огнем российских оккупантов. Враг нанес удар по складским помещениям в селе, в результате чего повреждены здания и сельскохозяйственная техника", - говорится в сообщении.

По данным Херсонской ОГА, мирные люди не пострадали.

Напомним

В течение минувших суток враг 62 раза атаковал территории освобожденной Херсонской области.