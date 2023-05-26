Херсонщина: ворог ударив по Зміївці, пошкоджено сільськогосподарську техніку

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"Зміївка Бериславської громади – під вогнем російських окупантів. Ворог завдав удару по складських приміщеннях у селі, внаслідок чого пошкоджено будівлі та сільськогосподарську техніку", - йдеться у повідомленні.

За даними Херсонської ОВА, мирні люди не постраждали.

Нагадаємо

Протягом минулої доби ворог 62 рази атакував території звільненої Херсонської області.