Херсонщина: ворог ударив по Зміївці, пошкоджено сільськогосподарську техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. На Херсонщині під ворожий вогонь потрапила Зміївка. Як повідомили в Херсонській ОВА, пошкоджено будівлі та сільськогосподарську техніку, передає УНН.
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"Зміївка Бериславської громади – під вогнем російських окупантів. Ворог завдав удару по складських приміщеннях у селі, внаслідок чого пошкоджено будівлі та сільськогосподарську техніку", - йдеться у повідомленні.
За даними Херсонської ОВА, мирні люди не постраждали.
Нагадаємо
Протягом минулої доби ворог 62 рази атакував території звільненої Херсонської області.