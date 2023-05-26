Окупанти за добу 62 рази вдарили по Херсонщині: випустили 271 снаряд
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Протягом минулої доби ворог 62 рази атакував території звільненої Херсонської області, повідомив в ефірі національного телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Так, він повідомив, що вчора російські загарбники 62 рази атакували території звільненої Херсонщини, 271 снаряд випустили з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.
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“Тактика російських окупантів незмінна, тому вкотре крили житлові квартали. У Бериславі поцілили у фермерське господарство, через що пошкоджено складське приміщення та техніка. Ворог бив і по дачному кооперативу. Пошкоджено близько 8 будинків та 2 автомобілі. У Золотій Балці ворог обстріляв елеватор. На щастя, минулої доби загиблих та поранених серед мирних жителів немає”, – додав він.
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24 травня окупанти завдали по Херсонській області 83 удари, було відомо про 4 поранених людей.