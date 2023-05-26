Оккупанты за сутки 62 раза ударили по Херсонской области: выпустили 271 снаряд
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. За прошедшие сутки враг 62 раза атаковал территории освобожденной Херсонской области, сообщил в эфире национального телемарафона глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
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Он сообщил, что вчера российские захватчики 62 раза атаковали территории освобожденной Херсонской области, 271 снаряд выпустили из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации.
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“Тактика российских оккупантов неизменна, поэтому в очередной раз крыли жилые кварталы. В Бериславе попали в фермерское хозяйство, из-за чего повреждены складское помещение и техника. Враг бил и по дачному кооперативу. Повреждено около 8 домов и 2 автомобиля. В Золотой Балке враг обстрелял элеватор. К счастью, за прошедшие сутки погибших и раненых среди мирных жителей нет”, – добавил он.
Дополнение
24 мая оккупанты нанесли по Херсонской области 83 удара, было известно о 4 раненых людях.