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Оккупанты за сутки 62 раза ударили по Херсонской области: выпустили 271 снаряд

Киев • УНН

 • 334489 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. За прошедшие сутки враг 62 раза атаковал территории освобожденной Херсонской области, сообщил в эфире национального телемарафона глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что вчера российские захватчики 62 раза атаковали территории освобожденной Херсонской области, 271 снаряд выпустили из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

Цитата

“Тактика российских оккупантов неизменна, поэтому в очередной раз крыли жилые кварталы. В Бериславе попали в фермерское хозяйство, из-за чего повреждены складское помещение и техника. Враг бил и по дачному кооперативу. Повреждено около 8 домов и 2 автомобиля. В Золотой Балке враг обстрелял элеватор. К счастью, за прошедшие сутки погибших и раненых среди мирных жителей нет”, – добавил он.

Дополнение

24 мая оккупанты нанесли по Херсонской области 83 удара, было известно о 4 раненых людях.

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