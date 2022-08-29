Херсонская область: россияне понесли потери неподалеку Потемкиного при попытке наступления

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«Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, сообщается, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника выполняет задачи по поддержанию благоприятного оперативного режима и блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Дополнение

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям юга. Как сообщила журналисту УНН пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.