Херсонская область: россияне понесли потери неподалеку Потемкиного при попытке наступления
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение штурмовыми и наступательными действиями неподалеку от Потемкиного в Херсонской области, однако понесли потери. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался», - говорится в сообщении.
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Кроме того, сообщается, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника выполняет задачи по поддержанию благоприятного оперативного режима и блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
Дополнение
Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям юга. Как сообщила журналисту УНН пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.