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Херсонщина: росіяни зазнали втрат неподалік Потьомкиного при спробі наступу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення штурмовими та наступальними діями неподалік Потьомкиного на Херсонщині, проте зазнали втрат. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Херсонщина: росіяни зазнали втрат неподалік Потьомкиного при спробі наступу

Цитата

«Штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, зазнав втрат та ретирувався», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Доповнення

Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня. Як повідомила журналісту УНН речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян.

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