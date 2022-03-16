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Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы – Денисова

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы из-за рашистской оккупации. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

Цитата

“Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы. Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды”, - написала омбудсмен.

Детали

По словам Денисовой, доставить любые товары из других регионов Украины невозможно из-за агрессивных действий и обстрелов рашистских оккупантов. Также есть проблема с электро-, газо - и водоснабжением.

Российские боевики обстреливают мирное население, которое выходит на митинги, сообщила Денисова.

"Такое обращение войск рф с мирным населением является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Призываю международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии российской федерации и произвола боевиков страны-агрессора на территории Украины”, - подчеркнула уполномоченная ВР.

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