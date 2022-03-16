Палаюча ворожа техніка у аеропорту Херсона потрапила на супутникові знімки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Палаюча ворожа техніка у херсонському аеропорту потрапила на супутникові знімки. Їх опублікував американський телеканала CNN, пише УНН.
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На супутниковому знімку видно, як у вівторок, 15 березня, з Міжнародного аеропорту Херсон піднімається клуб диму. Під час збільшення видно, що горить кілька вертольотів.
Як вказано, українські військові знищили у вівторок кілька російських військових гелікоптерів у міжнародному аеропорту Херсон, про що свідчать нові супутникові знімки Planet Labs.
"Це найруйнівніший відомий удар, який українські військові завдали проти російських гелікоптерів під час війни: щонайменше три російські гелікоптери були помічені в пожежі або знищені в аеропорту", - відзначає телеканал.
На іншому знімку, зробленому дроном, який зависає над сусіднім селом Комишани, також видно великий шлейф диму, що піднімається з аеропорту.
CNN знайшов геолокацію та перевірив справжність зображення. Військовий удар в аеропорту підхопила система пожежної інформації для управління ресурсами NASA (FIRMS), яка відстежує великі пожежі в усьому світі.
Доповнення
Розпочалася 21-а доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.