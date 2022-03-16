Горящая вражеская техника в аэропорту Херсона попала на спутниковые снимки

Детали

На спутниковом снимке видно, как во вторник, 15 марта, из Международного аэропорта Херсон поднимается клуб дыма. Во время увеличения видно, что горит несколько вертолетов.

Как указано, украинские военные уничтожили во вторник несколько российских военных вертолетов в международном аэропорту Херсон, о чем свидетельствуют новые спутниковые снимки Planet Labs.

"Это самый разрушительный известный удар, который украинские военные нанесли против российских вертолетов во время войны: как минимум три российские вертолета были замечены в пожаре или уничтожены в аэропорту", - отмечает телеканал.

На другом снимке, сделанном дроном, который зависает над соседним селом Камышаны, также виден большой шлейф дыма, что поднимается из аэропорта.

CNN нашел геолокацию и проверил подлинность изображения. Военный удар в аэропорту подхватила система пожарной информации для управления ресурсами NASA (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары во всем мире.

Дополнение

Начались 21-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.