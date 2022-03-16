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Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи – Денісова

Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи – Денісова

Київ • УНН

 • 82063 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Херсонська область перебуває на межі гуманітарної катастрофи через рашистську окупацію. Про це в своєму Telegram-каналі написала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.

Цитата

“Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі”, - написала омбудсмен.

Деталі

За словами Денісової, доправити будь-які товари з інших регіонів України неможливо через агресивні дії та обстріли рашистських окупантів. Також є проблема із електро-, газо- та водопостачанням.

Російські бойовики обстрілюють мирне населення, яке виходить на мітинги, повідомила Денісова.

“Таке поводження військ рф з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Закликаю міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення військової агресії російської федерації та свавілля бойовиків країни-агресора на території України”, - наголосила Уповноважена ВР.

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