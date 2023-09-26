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Херсонщина: из-за обстрела оккупантов Киселевки пострадали шесть человек, в Бериславе вражеский дрон ранил правоохранителя

Киев • УНН

 • 140724 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В результате вражеской атаки на Киселевку Херсонской области сегодня утром ранения получили шесть человек. Также российские войска атаковали дроном-камикадзе Берислав, пострадал полицейский. Об этом сообщил во вторник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

«В результате российского обстрела Киселевки пострадали еще два человека. В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали 83-летнюю женщину, врачи борются за ее жизнь. У 45-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение», - говорится в сообщении.

В общем из-за вражеского удара по Киселевке ранения получили шесть человек.

Дополнение

Также из-за вражеского удара по Бериславу пострадал правоохранитель.

«российская армия атаковала город дроном-камикадзе. Обломочное ранение плеча получил полицейский из Днепропетровщины», - добавил Прокудин.

Добавим

Российские войска сегодня сбросили управляемую авиабомбу на Херсонскую область, горело в административном здании одного из предприятий.

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