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Херсонщина: через обстріл окупантів Киселівки постраждало шестеро людей, у Бериславі ворожий дрон поранив правоохоронця

Київ • УНН

 • 140725 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Внаслідок ворожої атаки на Киселівку Херсонської області сьогодні в ранці поранення отримали шестеро людей. Також російські війська атакували дроном-камікадзе Берислав, постраждав поліцейський. Про це повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

«Внаслідок російського обстрілу Киселівки постраждали ще двоє людей. У тяжкому стані до лікарні шпиталізували 83-річну жінку, лікарі борються за її життя. У 45-річного чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення», - йдеться у повідомленні.

Загалом через ворожий удар по Киселівці поранення отримали шестеро людей.

Доповнення

Також через ворожий удар по Бериславу постраждав правоохоронець.

«російська армія атакувала місто дроном-камікадзе. Уламкове поранення плеча отримав поліцейський з Дніпропетровщини», - додав Прокудін.

Додамо

Російські війська сьогодні скинули керовану авіабомбу на Херсонську область, горіло в адміністративній будівлі одного з підприємств.

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