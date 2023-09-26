Херсонщина: через обстріл окупантів Киселівки постраждало шестеро людей, у Бериславі ворожий дрон поранив правоохоронця
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Внаслідок ворожої атаки на Киселівку Херсонської області сьогодні в ранці поранення отримали шестеро людей. Також російські війська атакували дроном-камікадзе Берислав, постраждав поліцейський. Про це повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«Внаслідок російського обстрілу Киселівки постраждали ще двоє людей. У тяжкому стані до лікарні шпиталізували 83-річну жінку, лікарі борються за її життя. У 45-річного чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення», - йдеться у повідомленні.
Загалом через ворожий удар по Киселівці поранення отримали шестеро людей.
Доповнення
Також через ворожий удар по Бериславу постраждав правоохоронець.
«російська армія атакувала місто дроном-камікадзе. Уламкове поранення плеча отримав поліцейський з Дніпропетровщини», - додав Прокудін.
Додамо
Російські війська сьогодні скинули керовану авіабомбу на Херсонську область, горіло в адміністративній будівлі одного з підприємств.