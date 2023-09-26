Херсонщина: через обстріл окупантів Киселівки постраждало шестеро людей, у Бериславі ворожий дрон поранив правоохоронця

Цитата

«Внаслідок російського обстрілу Киселівки постраждали ще двоє людей. У тяжкому стані до лікарні шпиталізували 83-річну жінку, лікарі борються за її життя. У 45-річного чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення», - йдеться у повідомленні.

Загалом через ворожий удар по Киселівці поранення отримали шестеро людей.

Доповнення

Також через ворожий удар по Бериславу постраждав правоохоронець.

«російська армія атакувала місто дроном-камікадзе. Уламкове поранення плеча отримав поліцейський з Дніпропетровщини», - додав Прокудін.

Додамо

Російські війська сьогодні скинули керовану авіабомбу на Херсонську область, горіло в адміністративній будівлі одного з підприємств.