Херсон утром враг обстрелял из артиллерии, есть пострадавшая: показали последствия

Российские войска сегодня ударили по Херсону из артиллерии, пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, обнародовав видео последствий вражеской атаки, пишет УНН.

На видео - Херсон. И то, что сделали с городом оккупанты. Сегодня враг снова ударил из артиллерии по жилым кварталам. (...) Пострадала 85-летняя женщина - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, было попадание в дом. "Выбитые стекла, посеченные фасады, куски стен... Такая картина встречает горожан", - отметил Прокудин.

Пострадавшей женщине, по его словам, оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним,

Херсон сегодня утром оказался под обстрелом российских войск, взрывы слышны в центре города.