Херсон: рашисты зафиксировали все свои войска в поселке Куйбышево
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Херсонская областная государственная администрация в Facebook, сообщает, что в настоящее время скопление российских оккупантов наблюдается вблизи Шуменского микрорайона города. Власти подчеркивают, что ситуация в городе сложная, но все под контролем, передает УНН.
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"Рашисти перекрыли улицу Ивана Богуна-Лавренева, на Нефтяников перекрыли дорогу, что ведет на кладбище Геологов, и остановились в районе спуска на Камышаны. Там стоит блокпост оккупантов. Они зафиксировали все свои войска в поселке Куйбышево (Зимовник)", - говорится в сообщении.
Детали
Власть обращается к жителям Шуменского микрорайона: "Не выходите на улицу, особенно ночью. Есть информация, что рашисты открывают огонь по мирному населению без предупреждения".
"ПОДЧЕРКИВАЕМ, что город не захвачен, Херсон окружен оккупационными войсками", - добавила обладминистрация.