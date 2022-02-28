Херсон: рашисты зафиксировали все свои войска в поселке Куйбышево

Цитата

"Рашисти перекрыли улицу Ивана Богуна-Лавренева, на Нефтяников перекрыли дорогу, что ведет на кладбище Геологов, и остановились в районе спуска на Камышаны. Там стоит блокпост оккупантов. Они зафиксировали все свои войска в поселке Куйбышево (Зимовник)", - говорится в сообщении.

Детали

Власть обращается к жителям Шуменского микрорайона: "Не выходите на улицу, особенно ночью. Есть информация, что рашисты открывают огонь по мирному населению без предупреждения".

"ПОДЧЕРКИВАЕМ, что город не захвачен, Херсон окружен оккупационными войсками", - добавила обладминистрация.