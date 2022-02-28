Херсон: рашисти зафіксували усі свої війська у селищі Куйбишеве
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Херсонська обласна державна адміністрація в Facebook, повідомляє, що нині скупчення російських окупантів спостерігається поблизу Шуменського мікрорайону міста. Влада наголошує, що ситуація в місті складна, але все під контролем, передає УНН.
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"Рашисти перекрили вулицю Івана Богуна-Лавренева, на Нафтовиків перекрили дорогу, що веде на кладовище Геологів, й зупинилися в районі спуску на Комишани. Там стоїть блокпост окупантів. Вони зафіксували усі свої війська у селищі Куйбишеве (Зимівник)", - йдеться в повідомленні.
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Влада звертається до жителів Шуменського мікрорайону: "Не виходьте на вулицю, особливо вночі. Є інформація, що рашисти відкривають вогонь по мирному населенню без попередження".
"НАГОЛОШУЄМО, що місто не захоплене, Херсон оточено окупаційними військами", - додала обладміністрація.