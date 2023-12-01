Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  95308 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  144739 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  148258 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  136992 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  132521 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  156610 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  220443 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  196305 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  209925 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200245 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178654 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  40152 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
  •  16909 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  13003 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  9388 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kherson-pod-udarom-armii-rf-vzrivi-v-tsentre

Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 13:00  •  6867 просмотра

Read in English

Российские войска обстреливают Херсон

Херсон находится под ударом российских войск, взрывы раздаются в центре и Днепровском районе города. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Армия рф с временно оккупированного левого берега обстреливает Херсон. Взрывы слышны в центре и Днепровском районе города. Перейдите в более безопасные места!

- написал Мрочко в Telegram.

Напомним

За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел Херсонской области, выпустив 528 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 7 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов. Было известно, что из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Херсон під ударом армії рф, вибухи у центрі
Kherson under attack by Russian army, explosions in the center
Новости по теме

Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре

Российские войска обстреливают Херсон.

Война •   •  6867 просмотра
Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре

В Херсонской области на месте ночного "прилета" обнаружили погибшего, еще один человек ранен в своем доме

Мужчина погиб, а 81-летняя женщина получила ранения в результате российского обстрела Тягинки.

Война •   •  7832 просмотра
В Херсонской области на месте ночного "прилета" обнаружили погибшего, еще один человек ранен в своем доме

россияне красят "шахэды" баллончиками в черный цвет, чтобы их было труднее обнаружить визуально - Игнат

российские войска перекрашивают беспилотники в черный цвет, чтобы уменьшить их видимость ночью; Украина адаптирует свою противовоздушную оборону, чтобы противостоять этой тактике.

Война •   •  7425 просмотра
россияне красят "шахэды" баллончиками в черный цвет, чтобы их было труднее обнаружить визуально - Игнат

Еще 400 тысяч кубометров газа в сутки: в ноябре Украина запустила три скважины

В прошлом месяце НАК "Нафтогаз Украины" увеличил суточную добычу газа на 400 тыс. кубометров благодаря введению в эксплуатацию 3 высокодебитных скважин, две из которых стали результатом крупнейшей в современной истории Украины программы 3D-сейсморазведки.

Экономика •   •  8215 просмотра
Еще 400 тысяч кубометров газа в сутки: в ноябре Украина запустила три скважины

В Киеве локализовали повреждение водопровода из-за падения строительного крана

Аварийные службы локализовали повреждение водопровода в Киеве, вызванное падением крана, восстановив водоснабжение и давление до нормального уровня. Сейчас продолжается демонтаж крана.

Общество •   •  7968 просмотра
В Киеве локализовали повреждение водопровода из-за падения строительного крана

Корниенко озвучил причину отмены командировки Порошенко

Корниенко обнаружил, что письмо с грифом "Для служебного пользования" стало причиной отмены командировки депутата Порошенко.

Политика •   •  7954 просмотра
Корниенко озвучил причину отмены командировки Порошенко

European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Европейская федерация гимнастики отклонила предложение разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям, несмотря на решение Международной федерации.

Спорт •   •  7031 просмотра
European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

В Крыму из-за шторма погибли пять человек

Пять человек погибли и 12 пострадали в Крыму в результате сильного шторма, который также обесточил более 500 000 человек и повредил многочисленные дома и исторические сооружения.

Общество •   •  8757 просмотра
В Крыму из-за шторма погибли пять человек

Ракетный удар рф по Донецкой области: нашли тела еще двух погибших

Еще два тела были найдены после вражеского обстрела в Новогродовке; за сутки российские войска обстреляли гражданское население 19 раз.

Война •   •  10034 просмотра
Ракетный удар рф по Донецкой области: нашли тела еще двух погибших

Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии

россию не переизбрали в Совет ММО на 2024-2025 годы. Президент Владимир Зеленский назвал это решение справедливым из-за ущерба россии на свободное судоходство.

Политика •   •  8393 просмотра
Очередная влиятельная организация исключила страну-агрессора из руководящего органа: в составе Совета Международной морской организации не будет россии