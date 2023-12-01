Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре
Киев • УНН
Российские войска обстреливают Херсон
Херсон находится под ударом российских войск, взрывы раздаются в центре и Днепровском районе города. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Армия рф с временно оккупированного левого берега обстреливает Херсон. Взрывы слышны в центре и Днепровском районе города. Перейдите в более безопасные места!
Напомним
За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел Херсонской области, выпустив 528 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 7 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов. Было известно, что из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения.
Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре
Российские войска обстреливают Херсон.
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