Херсон под ударом армии рф, взрывы в центре

Херсон находится под ударом российских войск, взрывы раздаются в центре и Днепровском районе города. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Армия рф с временно оккупированного левого берега обстреливает Херсон. Взрывы слышны в центре и Днепровском районе города. Перейдите в более безопасные места! - написал Мрочко в Telegram.

Напомним

За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел Херсонской области, выпустив 528 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 7 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов. Было известно, что из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения.