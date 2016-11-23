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Херсон может остаться без тепла: счета теплоснабжающих предприятий заблокировали

Киев • УНН

 • 11138 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Аресты счетов теплоснабжающих коммунальных предприятий Херсона привели к блокированию их хозяйственной деятельности. Об этом во время заседания Совета обороны области сообщил директор КП "Херсонтеплоэнерго" Владимир Пепель, передает корреспондент УНН.

Херсон может остаться без тепла: счета теплоснабжающих предприятий заблокировали

КП "Херсонтеплоэнерго" и ПАО "Херсонская ТЭЦ" получили судебные решения о штрафных санкциях со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Государственная исполнительная служба арестовала счета предприятий.

Штраф КП "Херсонтеплоэнерго" в 5 млн 27 тыс. грн, по словам В.Пепеля может привести к тому, что город останется без тепла.

"Теплоснабжающий сезон в городе не успел начаться, как уже закончился. На сегодняшний день, все что предприятие может сделать, я уже молчу о социальном взрыве в коллективе, мы не можем купить ни литра горючего, ни труб в случае аварий", - отметил В.Пепель.

Штраф ПАО "Херсонская ТЭЦ" составляет 96 млн грн.

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев отметил необходимость безотлагательного решения этого вопроса и поручил собрать все необходимые документы для того, чтобы во время своей рабочей поездки в Киев обратиться за помощью к правительству.

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