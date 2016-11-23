Херсон может остаться без тепла: счета теплоснабжающих предприятий заблокировали
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Аресты счетов теплоснабжающих коммунальных предприятий Херсона привели к блокированию их хозяйственной деятельности. Об этом во время заседания Совета обороны области сообщил директор КП "Херсонтеплоэнерго" Владимир Пепель, передает корреспондент УНН.
КП "Херсонтеплоэнерго" и ПАО "Херсонская ТЭЦ" получили судебные решения о штрафных санкциях со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Государственная исполнительная служба арестовала счета предприятий.
Штраф КП "Херсонтеплоэнерго" в 5 млн 27 тыс. грн, по словам В.Пепеля может привести к тому, что город останется без тепла.
"Теплоснабжающий сезон в городе не успел начаться, как уже закончился. На сегодняшний день, все что предприятие может сделать, я уже молчу о социальном взрыве в коллективе, мы не можем купить ни литра горючего, ни труб в случае аварий", - отметил В.Пепель.
Штраф ПАО "Херсонская ТЭЦ" составляет 96 млн грн.
Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев отметил необходимость безотлагательного решения этого вопроса и поручил собрать все необходимые документы для того, чтобы во время своей рабочей поездки в Киев обратиться за помощью к правительству.