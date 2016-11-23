Херсон може лишитись без тепла: рахунки теплопостачальних підприємств заблоковано

КП “Херсонтеплоенерго” та ПАТ “Херсонська ТЕЦ” отримали судові рішення про штрафні санкції з боку НАК “Нафтогаз України”. Державна виконавча служба заарештувала рахунки підприємств.

Штраф КП “Херсонтеплоенерго” в 5 млн 27 тис. грн, за словами В.Пепеля може призвести до того, що місто лишиться без тепла.

“Теплопостачальний сезон у місті не встиг початись, як вже закінчився. На сьогоднішній день, все що підприємство може зробити, я вже мовчу про соціальний вибух в колективі, ми не маємо змоги купити ані літри пального, ані труб у випадку аварій” — зазначив В.Пепель.

Штраф ПАТ “Херсонська ТЕЦ” становить 96 млн грн.

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв наголосив на необхідності невідкладного вирішення цього питання і доручив зібрати всі потрібні документи для того, щоб під час своєї робочої поїздки до Києва звернутися за допомогою до Уряду.