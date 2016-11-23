Херсон може лишитись без тепла: рахунки теплопостачальних підприємств заблоковано
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Арешти рахунків теплопостачальних комунальних підприємств Херсона призвели до блокування їх господарської діяльності. Про це під час засідання Ради оборони області повідомив директор КП “Херсонтеплоенерго” Володимир Пепель, передає кореспондент УНН.
КП “Херсонтеплоенерго” та ПАТ “Херсонська ТЕЦ” отримали судові рішення про штрафні санкції з боку НАК “Нафтогаз України”. Державна виконавча служба заарештувала рахунки підприємств.
Штраф КП “Херсонтеплоенерго” в 5 млн 27 тис. грн, за словами В.Пепеля може призвести до того, що місто лишиться без тепла.
“Теплопостачальний сезон у місті не встиг початись, як вже закінчився. На сьогоднішній день, все що підприємство може зробити, я вже мовчу про соціальний вибух в колективі, ми не маємо змоги купити ані літри пального, ані труб у випадку аварій” — зазначив В.Пепель.
Штраф ПАТ “Херсонська ТЕЦ” становить 96 млн грн.
Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв наголосив на необхідності невідкладного вирішення цього питання і доручив зібрати всі потрібні документи для того, щоб під час своєї робочої поїздки до Києва звернутися за допомогою до Уряду.