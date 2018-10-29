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Хэмилтон в пятый раз в карьере стал чемпионом "Формулы-1"

Хэмилтон в пятый раз в карьере стал чемпионом "Формулы-1"

Киев  •  УНН

 • 9248 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. На автодроме в Мехико завершилась гонка Гран-при Мексики по итогам которой определился чемпион сезона в “Формуле-1”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Формулы-1”.

Несмотря на то, что на первую ступеньку пьедестала гонки стал представитель “Ред Булл” Макс Ферстаппен, общая победа досталась пилоту “Мерседеса” Льюису Хэмилтону, который занял в Мехико только четвертую позицию, пропустив вперед себя дуэт из “Феррари” Феттеля и Райкконена.

За два этапа до окончания сезона Хэмилтон набрал 358 очков и стал недосягаемым для Феттеля у которого 294. Далее идет Райкконен из 236 и Боттас — 216.

Примечательно, что британский пилот “Мерседеса”, выиграв пятый чемпионский титул в Формуле-1, сравнялся по этому показателю с Хуаном-Мануэлем Фанхио. Более успехов только на счету Михаэля Шумахера — у него семь чемпионских званий.

Заметим, что за всю карьеру Хэмилтон провел 227 Гран-при и получил 71 победу.

Добавим также, в Кубке конструкторов продолжается борьба за выигрыш: “Мерседес” лидирует с 585 очками, но позади “Феррари” — 530.

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