Хэмилтон в пятый раз в карьере стал чемпионом "Формулы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На автодроме в Мехико завершилась гонка Гран-при Мексики по итогам которой определился чемпион сезона в “Формуле-1”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Формулы-1”.
Несмотря на то, что на первую ступеньку пьедестала гонки стал представитель “Ред Булл” Макс Ферстаппен, общая победа досталась пилоту “Мерседеса” Льюису Хэмилтону, который занял в Мехико только четвертую позицию, пропустив вперед себя дуэт из “Феррари” Феттеля и Райкконена.
За два этапа до окончания сезона Хэмилтон набрал 358 очков и стал недосягаемым для Феттеля у которого 294. Далее идет Райкконен из 236 и Боттас — 216.
Примечательно, что британский пилот “Мерседеса”, выиграв пятый чемпионский титул в Формуле-1, сравнялся по этому показателю с Хуаном-Мануэлем Фанхио. Более успехов только на счету Михаэля Шумахера — у него семь чемпионских званий.
Заметим, что за всю карьеру Хэмилтон провел 227 Гран-при и получил 71 победу.
Добавим также, в Кубке конструкторов продолжается борьба за выигрыш: “Мерседес” лидирует с 585 очками, но позади “Феррари” — 530.