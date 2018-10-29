Хемілтон вп'яте в кар'єрі став чемпіоном "Формули-1"

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Київ • УНН

 • 9248 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На автодромі в Мехіко завершилася гонка Гран-прі Мексики за підсумками якої визначився чемпіон сезону в “Формулі-1”, повідомляє УНН із посиланням на сайт “Формули-1”.

Попри те, що на першу сходинку п’єдесталу гонки став представник “Ред Буллу” Макс Ферстаппен, загальна перемога дісталася пілоту “Мерседесу” Льюїсу Хемілтону, який посів у Мехіко тільки четверту позицію, пропустивши вперед себе дует з “Феррарі” Феттеля і Райкконена.

За два етапи до закінчення сезону Хемілтон набрав 358 очок та став недосяжним для Феттеля у якого 294. Далі йде Райкконен з 236 і Боттас — 216.

Примітно, що британський пілот “Мерседеса”, вигравши п’ятий чемпіонський титул в Формулі-1, зрівнявся за цим показником із Хуаном-Мануелем Фанхіо. Більше успіхів тільки на рахунку Міхаеля Шумахера — у нього сім чемпіонських звань.

Зауважимо, що за всю кар’єру Хемілтон провів 227 Гран-прі і здобув 71 перемогу.

Додамо також, у Кубку конструкторів продовжується боротьба за виграш: “Мерседес” лідирує з 585 очками, але позаду “Феррарі” — 530.

Українські Національні Новини

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