Хацкевич назвал уровень "Челси" причиной поражения "Динамо" в ЛЕ

"Если бы была возможность вытянуть немного другого соперника на жеребьевке - было бы замечательно. У нас сегодня не было большого выбора состава. По сегодняшней игре трудно что-то сказать, ведь понятно, что мы все расстроены: тренеры, футболисты, болельщики..." - начал наставник.

По мнению рулевого, причиной поражения клуба стал более высокий уровень команды-соперницы.

"Причина нашего поражения кроется в уровне соперника. В перерыве мне не пришлось много говорить. У ребят должны быть характер и самолюбие. Когда мы пропускали после угловых, имели место индивидуальные ошибки. У нас же все расписано, и каждый знает, с кем из соперников играет", - подчеркнул наставник.

Также Хацкевич подвел итоги выступления "Динамо" в Лиге Европы: "Мы начали выступления в Лиге Европы в конце августа с плей-офф, с тех пор сыграли 12 игр. Лига Европы - это сейчас наш уровень. И когда нам представилась команда уровня Лиги Чемпионов - мы увидели, что есть очень большая разница в классе. Я ребятам поблагодарил за эти 12 матчей в турнире, для них это неоценимый опыт".

Напомним, что "динамовцы" дважды уступили "Челси" в 1/8 финала - 0:3 и 0:5.