Хацкевич назвав рівень "Челсі" причиною поразки "Динамо" в ЛЄ

"Якби була можливість витягнути трошки іншого суперника на жеребкуванні - було б чудово. У нас сьогодні не було великого вибору складу. По сьогоднішній грі важко щось сказати, адже зрозуміло, що ми всі засмучені: тренери, футболісти, уболівальники..." - розпочав наставник.

На думку рульового, причиною поразки клубу став більш високий рівень команди-суперниці.

"Причина нашої поразки криється в рівні суперника. У перерві мені не довелося багато говорити. У хлопців повинні бути характер і самолюбство. Коли ми пропускали після кутових, мали місце індивідуальні помилки. У нас же все розписано, і кожен знає, з ким із суперників грає", - підкреслив наставник.

Також Хацкевич підбив підсумки виступу "Динамо" у Лізі Європи: "Ми почали виступи в Лізі Європи в кінці серпня з плей-оф, з того часу зіграли 12 ігор. Ліга Європи - це зараз наш рівень. І коли нам трапилася команда рівня Ліги Чемпіонів – ми побачили, що є дуже велика різниця в класі. Я хлопцям подякував за ці 12 матчів у турнірі, для них це неоціненний досвід".

Нагадаємо, що "динамівці" двічі поступилися "Челсі" в 1/8 фіналу – 0:3 та 0:5.