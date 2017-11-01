Хармс: санкции против России ослаблять нельзя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Санкции против России из-за анксию Крыму ослаблять нельзя. Об этом в среду на брифинге по итогам 6-й сессии ПА Евронест заявила сопредседатель ассамблеи Ребекка Хармс, передает корреспондент УНН.
"То, что стало понятно для членов Европарламента - нельзя ослаблять санкции против России", - отметила Р.Хармс.
Она также отметила, что в ассамблее не видят военного решения конфликтов, а также отметила, что нерешенные конфликты требуют немедленного решения.
"Я не могу сказать, что наши нынешние наработки лучшие, но не лучше и оставлять такие конфликты нерешенными, поскольку это аргумент для Кремля", - сказала Р.Хармс.
В то же время сопредседатель ПА Евронест Мариан Лупу отметил, что ассамблея намерена создать отдельную рабочую группу для наработки путей решения проблемы территориальных конфликтов.
"Азербайджанская делегация предложила создать такую группу, посвященную нерешенным конфликтам. Мы рассмотрим этот вопрос на следующем заседании Бюро ПА ЕВРОНЕСТ", - сказал он.
Как сообщал УНН, Умеров призвал Европу не снимать с повестки дня санкции против РФ.