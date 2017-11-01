Хармс: санкции против России ослаблять нельзя

"То, что стало понятно для членов Европарламента - нельзя ослаблять санкции против России", - отметила Р.Хармс.

Она также отметила, что в ассамблее не видят военного решения конфликтов, а также отметила, что нерешенные конфликты требуют немедленного решения.

"Я не могу сказать, что наши нынешние наработки лучшие, но не лучше и оставлять такие конфликты нерешенными, поскольку это аргумент для Кремля", - сказала Р.Хармс.

В то же время сопредседатель ПА Евронест Мариан Лупу отметил, что ассамблея намерена создать отдельную рабочую группу для наработки путей решения проблемы территориальных конфликтов.

"Азербайджанская делегация предложила создать такую ​​группу, посвященную нерешенным конфликтам. Мы рассмотрим этот вопрос на следующем заседании Бюро ПА ЕВРОНЕСТ", - сказал он.

Как сообщал УНН, Умеров призвал Европу не снимать с повестки дня санкции против РФ.