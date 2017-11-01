Хармс: санкции против России ослаблять нельзя

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 44832 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111393 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101629 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104486 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103769 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 88759 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103453 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101932 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141481 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Хармс: санкции против России ослаблять нельзя

Хармс: санкции против России ослаблять нельзя

Киев  •  УНН

 • 14049 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Санкции против России из-за анксию Крыму ослаблять нельзя. Об этом в среду на брифинге по итогам 6-й сессии ПА Евронест заявила сопредседатель ассамблеи Ребекка Хармс, передает корреспондент УНН.

"То, что стало понятно для членов Европарламента - нельзя ослаблять санкции против России", - отметила Р.Хармс.

Она также отметила, что в ассамблее не видят военного решения конфликтов, а также отметила, что нерешенные конфликты требуют немедленного решения.

"Я не могу сказать, что наши нынешние наработки лучшие, но не лучше и оставлять такие конфликты нерешенными, поскольку это аргумент для Кремля", - сказала Р.Хармс.

В то же время сопредседатель ПА Евронест Мариан Лупу отметил, что ассамблея намерена создать отдельную рабочую группу для наработки путей решения проблемы территориальных конфликтов.

"Азербайджанская делегация предложила создать такую ​​группу, посвященную нерешенным конфликтам. Мы рассмотрим этот вопрос на следующем заседании Бюро ПА ЕВРОНЕСТ", - сказал он.

Как сообщал УНН, Умеров призвал Европу не снимать с повестки дня санкции против РФ.

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