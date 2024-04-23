Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

В Харьковской ОВА предполагают, что восстановить телебашню будет возможно лишь после завершения боевых действий. Однако, возможность ее восстановления оценят специалисты после разбора поврежденной аппаратуры. Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол во вторник, 23 апреля, в эфире Радио Свобода, передает УНН.

По словам чиновника ОВА, специалисты пытаются разобраться с результатом обстрела, какая аппаратура повреждена.

"Если принимать во внимание тот способ, которым она (башня -ред.) была построена, то ее восстановление возможно только после завершения боевых действий", - заявил Сокол.

Также он сообщил, что в части Харьковской области до сих пор отсутствует цифровое телевидение.

"Цифровое телевидение по Харькову в зоне действия передатчика и в ближайших населенных пунктах сейчас отсутствует. Специалисты проводят анализ и разбирают ту технику, которая повреждена, для того, чтобы сделать окончательные выводы об ущербе, который был нанесен ударом", - сказал Сокол.

Дополнение

Как заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, вчера враг ударил по харьковской телебашне, скорее всего, с целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства.