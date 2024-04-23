ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

Киев  •  УНН

23 апреля 2024, 09:46  •  4162 просмотра

Read in English

Харьковская телебашня, по словам представителя ОВА Ивана Сокола, может быть восстановлена, вероятно, только после окончания боевых действий.

В Харьковской ОВА предполагают, что восстановить телебашню будет возможно лишь после завершения боевых действий.  Однако,  возможность ее восстановления оценят специалисты после разбора поврежденной аппаратуры.  Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА  Иван Сокол во вторник, 23 апреля, в эфире Радио Свобода, передает УНН

По словам чиновника ОВА, специалисты пытаются разобраться с результатом обстрела, какая аппаратура повреждена. 

"Если принимать во внимание тот способ, которым она (башня -ред.) была построена, то ее восстановление возможно только после завершения боевых действий", - заявил Сокол. 

Также он сообщил, что в части Харьковской области до сих пор отсутствует цифровое телевидение. 

"Цифровое телевидение по Харькову в зоне действия передатчика и в ближайших населенных пунктах сейчас отсутствует. Специалисты проводят анализ и разбирают ту технику, которая повреждена, для того, чтобы сделать окончательные выводы об ущербе, который был нанесен ударом", - сказал Сокол.

Дополнение 

Как заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, вчера враг ударил по харьковской телебашне, скорее всего, с целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
kharkivХарьков
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  44567 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  126987 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  127314 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  133874 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  118028 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156036 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224033 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  422496 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175493 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131761 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Новости по теме
Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

  •  4162 просмотра
Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

  •  3863 просмотра
Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе

Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе

  •  4446 просмотра
"Storm Shadow и прочее действительно нужно Украине на поле боя": Зеленский переговорил с Сунаком о пакете помощи

"Storm Shadow и прочее действительно нужно Украине на поле боя": Зеленский переговорил с Сунаком о пакете помощи

  •  4693 просмотра
В Днепровском районе утром сбили российский беспилотник-разведчик

В Днепровском районе утром сбили российский беспилотник-разведчик

  •  3938 просмотра
В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища

В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища

  •  5373 просмотра
Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста за границей: "Это будет честно"

Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста за границей: "Это будет честно"

  •  6415 просмотра
Цена на биткоин не претерпела значительных изменений, несмотря на халвинг

Цена на биткоин не претерпела значительных изменений, несмотря на халвинг

  •  4191 просмотра
Рада планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и не ключевые: детали

Рада планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и не ключевые: детали

  •  5424 просмотра
Bloomberg: Германия требует от США передать Украине еще один комплекс Patriot

Bloomberg: Германия требует от США передать Украине еще один комплекс Patriot

  •  4919 просмотра

Популярные

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  103612 просмотра
Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

  •  76046 просмотра
23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

  •  113898 просмотра
ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

  •  87824 просмотра
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя

Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя

  •  97728 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  103612 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

  •  158150 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  422496 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  342085 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  389467 просмотра

Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

Харьковская телебашня, по словам представителя ОВА Ивана Сокола, может быть восстановлена, вероятно, только после окончания боевых действий.

Общество •   •  4162 просмотра
Харьковскую телебашню, вероятно, можно будет восстановить после завершения войны - чиновник ОГА

Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди стоят 250 грузовиков. В то же время польские фермеры блокируют пункт пропуска "Рава-Русская", где в очереди стоят около 350 грузовиков.

Общество •   •  3863 просмотра
Демченко: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальных движение в обоих направлениях, в очередях 250 грузовиков

Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с послом Турции, чтобы обсудить двустороннюю деятельность, Формулу мира президента Зеленского, подготовку к Глобальному саммиту мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

политика •   •  4446 просмотра
Украина обсудила с Турцией Формулу мира и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе

"Storm Shadow и прочее действительно нужно Украине на поле боя": Зеленский переговорил с Сунаком о пакете помощи

Президент Зеленский объявил о крупнейшем пакете оборонной поддержки Украины со стороны Великобритании, включающем ракеты Storm Shadow, бронетехнику, катера и боеприпасы, которые, по его словам, имеют решающее значение для нужд Украины на поле боя.

Война •   •  4693 просмотра
"Storm Shadow и прочее действительно нужно Украине на поле боя": Зеленский переговорил с Сунаком о пакете помощи

В Днепровском районе утром сбили российский беспилотник-разведчик

В Днепровском районе утром украинские защитники сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Война •   •  3938 просмотра
В Днепровском районе утром сбили российский беспилотник-разведчик

В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища

В Харькове на Пасху, 5 апреля, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы будет закрыт для защиты от непредсказуемых вражеских атак на фоне усиления ракетных обстрелов и ударов беспилотников по инфраструктуре города.

Общество •   •  5373 просмотра
В Харькове на Пасху закроют вход на городские кладбища

Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста за границей: "Это будет честно"

Глава МИД Украины поручил принять меры по получению консульских услуг мужчинами мобилизационного возраста за границей.

Война •   •  6415 просмотра
Кулеба поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста за границей: "Это будет честно"

Цена на биткоин не претерпела значительных изменений, несмотря на халвинг

Цены на биткоин остались практически неизменными после события халвинга, с незначительными колебаниями, на фоне того, как отток капитала из инвестиционных продуктов продолжался на фоне неопределенности в отношении процентных ставок.

Экономика •   •  4191 просмотра
Цена на биткоин не претерпела значительных изменений, несмотря на халвинг

Рада планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и не ключевые: детали

Парламент планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и неключевые, при этом ключевые объекты будут стратегически важными, а неключевые - такими, которые могут быть выведены из эксплуатации или ликвидированы.

Экономика •   •  5424 просмотра
Рада планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и не ключевые: детали

Bloomberg: Германия требует от США передать Украине еще один комплекс Patriot

Германия давит на США и других союзников по НАТО с просьбой предоставить Украине больше систем противоракетной обороны Patriot и другого оборудования для усиления ее противовоздушной обороны от массированных российских авиаударов.

политика •   •  4919 просмотра
Bloomberg: Германия требует от США передать Украине еще один комплекс Patriot