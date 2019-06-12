В Харькове трехлетний мальчик выпил отбеливатель
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Харькове трехлетний мальчик из отравлением попал в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской обалсти.
Установлено, что ребенок выпил отбеливатель. В настоящее время малыш находится в реанимационном отделении областной детской клинической больницы, состояние его здоровья удовлетворительное.
Сообщение о доставке ребенка в медицинское учреждение Харькова поступило в Новобаварского отдела полиции 12 июня в 8:27.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который находился в кружки на столе. Ребенок подлила воды и выпила жидкость. Родители малолетнего в это время находились дома, в соседней комнате.
Факт события внесен в Журнала единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Также решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.
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