Харьков: Пожар в жилом доме унес две жизни

В Харькове в результате пожара в жилом многоквартирном доме погибли 2 человека. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Харькове 20:32 произошел пожар в жилом доме города.

Огонь охватил одну из квартир на первом этаже, заняв площадь около 30 квадратных метров. Очаг возгорания был в кухне.

К сожалению, среди погибших - 78-летняя женщина, которую пожарные нашли в эпицентре возгорания, и мужчина 2004 года рождения, тело которого спасатели обнаружили во время разведки между 5-м и 6-м этажами.

Также в процессе дальнейшей спасательной операции, с помощью выдвижной пожарной лестницы, чрезвычайники спасли из окна второго этажа 31-летнюю женщину с ее двухлетним малышом. Кроме того, еще 10 жителей дома были эвакуированы на свежий воздух.

Добавим

Пожар был ликвидирован в 22:04, а причину возникновения огня сейчас устанавливают специалисты.

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