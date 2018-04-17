Харьковский суд решит, отпускать ли нардепа Святаша за границу

13 февраля 2018 года Печерский суд столицы запретил нардепу покидать пределы страны. Основанием послужил серьезный долг банку, от погашения которого Святаш долгие годы уклоняется. Речь идет примерно о 500 тыс. долларов и 500 тыс. евро.

При этом нардеп владеет недвижимостью в Латвии, денежными активами в размере свыше 48 млн грн и не экономит на отдыхе за границей.

“Должником в 2016 году осуществлены следующие расходы, размер которых является значительным и которые преимущественно осуществлены за границей:

— приобретение одежды: во Франции — 80 864,​​00 грн, в Испании — 79 703,00 грн,

— проживание в отеле: в ОАЭ — 207 915,00 грн, Франции — 90 643,00 грн, Франции — 104 295,00 грн,

— услуги по организации авиаперевозок — 114 927,00 грн,

— услуги по проведению мероприятий — 120 704,00 грн”, — указано в судебных материалах.

Защита суда обжаловала решение Печерского суда о невыезде Святаша заграницу. И Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу, но лишь на основании того, что этот вопрос по правилам подсудности должен рассматриваться в Дзержинском суде Харькова.

Напомним, после скандальных поправок в Налоговй кодекс Украины общественники потребовали от лидера партии “Видродження” Виталия Хомутынника сдать мандат народного депутата.