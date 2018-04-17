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Харківський суд вирішить, чи відпускати нардепа Святаша за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Дзержинський суд Харкова визначить, чи можна народному депутату від групи "Відродження" Дмитру Святашу виїжджати за кордон. Про це свідчать судові матеріали, передає УНН з посиланням на Реєстр судових рішень.

Харківський суд вирішить, чи відпускати нардепа Святаша за кордон

13 лютого 2018 року Печерський суд столиці заборонив нардепу залишати межі країни. Підставою послужив серйозний борг банку, від погашення якого Святаш довгі роки ухиляється. Йдеться приблизно про 500 тис. доларів і 500 тис. євро.

При цьому нардеп володіє нерухомістю в Латвії, грошовими активами в розмірі понад 48 млн грн і не економить на відпочинку за кордоном.

"Боржником в 2016 році здійснені наступні витрати, розмір яких є значним і які переважно здійснені за кордоном:

- придбання одягу: у Франції - 80 864,00 грн, в Іспанії - 79 703,00 грн,

- проживання в готелі: в ОАЕ - 207 915,00 грн, Франції - 90 643,00 грн, Франції - 104 295,00 грн,

- послуги з організації авіаперевезень - 114 927,00 грн,

- послуги з проведення заходів - 120 704,00 грн ", - зазначено в судових матеріалах .

Захист суду оскаржив рішення Печерського суду про невиїзд Святаша за кордон. І Апеляційний суд частково задовольнив скаргу, але лише на підставі того, що це питання за правилами підсудності має розглядатися в Дзержинському суді Харкова.

Нагадаємо, після скандальних поправок до Податкового кодексу України громадські працівники вимагали від лідера партії "Відродження" Віталія Хомутинника здати мандат народного депутата.

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