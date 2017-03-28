Харьковский врач требовал от пациента сто тысяч гривен за операцию

Медик систематически требовал деньги с людей, нуждающихся в медицинской помощи. В частности, за проведение хирургической операции и предоставление послеоперационной медицинской помощи завкафедрой требовал от пациента сто тысяч гривен.

Правоохранители задержали врача в его рабочем кабинете после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Неотложные следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, военного комиссара Днепропетровщины будут судить за взяточничество.