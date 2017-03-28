Харківський лікар вимагав від пацієнта сто тисяч гривень за операцію

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Завідуючого кафедрою однієї з науково-медичних установ Харкова затримали за хабарництво правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Медик систематично вимагав гроші з людей, які потребували медичної допомоги. Зокрема, за проведення хірургічної операції та надання післяопераційної медичної допомоги завкафедрою вимагав від пацієнта сто тисяч гривень.

Правоохоронці затримали лікаря у його робочому кабінеті після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Невідкладні слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, військового комісара Дніпропетровщини судитимуть за хабарництво.

 

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