Харьковская ОГА не предусматривала денег на ремонт и строительство дорог в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В прошлом году в бюджете Харьковской области не было предусмотрено средств на содержание, ремонт и строительство дорог в регионе. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в отделе обеспечения доступа к публичной информации облгосадминистрации.
“В 2016 году в областном бюджете средства на нужды дорожного комплекса области (содержание, ремонт/строительство дорог) не предусматривались”, — сообщили в местной власти.
В то же время харьковский бюджет в прошлом году получил поступления от акцизного налога в размере более 708,5 млн грн.
Напомним, в этом году Служба автомобильных дорог в Харьковской области объявила тенедр на текущий ремонт 81 км стоимостью 850 млн грн. То есть, в среднем, ремонт 1 км дороги обойдется украинцам в 10,5 млн грн.