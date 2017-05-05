Харьковская ОГА не предусматривала денег на ремонт и строительство дорог в 2016 году

“В 2016 году в областном бюджете средства на нужды дорожного комплекса области (содержание, ремонт/строительство дорог) не предусматривались”, — сообщили в местной власти.

В то же время харьковский бюджет в прошлом году получил поступления от акцизного налога в размере более 708,5 млн грн.

Напомним, в этом году Служба автомобильных дорог в Харьковской области объявила тенедр на текущий ремонт 81 км стоимостью 850 млн грн. То есть, в среднем, ремонт 1 км дороги обойдется украинцам в 10,5 млн грн.