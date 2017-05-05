Харківська ОДА не передбачала грошей на ремонт і будівництво доріг у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Минулого року у бюджеті Харківської області не було передбачено коштів на утримання, ремонт та будівництво доріг у регіоні. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у відділі забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації.
“У 2016 році в обласному бюджеті кошти на потреби дорожнього комплексу області (утримання, ремонт/будівництво доріг) не передбачались”, — повідомили у місцевій владі.
Водночас харківський бюджет минулого року отримав надходження від акцизного податку у розмірі понад 708,5 млн грн.
Нагадаємо, цього року Служба автомобільних доріг у Харківській області оголосила тенедр на поточний ремонт 81 км вартістю 850 млн грн. Тобто, в середньому, ремонт 1 км дороги обійдеться українцям в 10,5 млн грн.