Харьковская область: жителей призывают оставаться в укрытиях, наступление со стороны РФ продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов призвал жителей Харьковчкой области оставаться в укрытиях, пишет УНН.
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“Обращаюсь к жителям Харьковчкой области! Оставайтесь в укрытиях! Наступление вражеских войск со стороны российской границы продолжается. Ведутся обстрелы. Будьте осторожны и не покидайте мест безопасности”, — написал Синегубов в Facebook.
Детали
Сообщается, что Вооруженные Силы Украины оказывают активное сопротивление и держат оборону.
Ранее сегодня мэр Харькова Игорь Тереховпризывалхарьковчан немедленно спуститься в станции метрополитена, подвальные помещения и бомбоубежища.
Напомним
24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбаковском, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.
На всей территории Украины ввели военное положение.