Харьковская область: жителей призывают оставаться в укрытиях, наступление со стороны РФ продолжается

Цитата

“Обращаюсь к жителям Харьковчкой области! Оставайтесь в укрытиях! Наступление вражеских войск со стороны российской границы продолжается. Ведутся обстрелы. Будьте осторожны и не покидайте мест безопасности”, — написал Синегубов в Facebook.

Детали

Сообщается, что Вооруженные Силы Украины оказывают активное сопротивление и держат оборону.

Ранее сегодня мэр Харькова Игорь Тереховпризывалхарьковчан немедленно спуститься в станции метрополитена, подвальные помещения и бомбоубежища.

Напомним

24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбаковском, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.