Харківщина: жителів закликають залишатись в укриттях, наступ з боку РФ триває
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов закликав жителів Харківщини залишатись в укриттях, пише УНН.
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“Звертаюся до жителів Харківщини! Залишайтеся в укриттях! Наступ ворожих військ зі сторони російського кордону триває. Ведуться обстріли. Будьте обережні і не покидайте місць убезпечення”, — написав Синєгубов у Facebook.
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Повідомляється, що Збройні Сили України чинять активний опір та тримають оборону.
Раніше сьогодні Мер Харкова Ігор Терехов закликав харків’ян негайно спуститися у станції метрополітену, підвальні приміщення та бомбосховища.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.