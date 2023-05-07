Харьковщина: россияне обстреляли три района, обстрелом повреждены частные дома, магазин и памятник

Детали

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждено здание магазина, памятник Авиацентру ДОСААФ и несколько частных жилых домов.

Также, в поселке городского типа Двуречная Купянского района артиллерийским обстрелом поврежден частный дом.

Пострадавших от обстрелов за сутки не было.

Напомним

Ночью враг дважды наносил удар по Никопольскому району Днепропетровщины, применив "Град" и артиллерию россияне выпустили более 30 снарядов, в результате обстрела погибла 72-летняя женщина.