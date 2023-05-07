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Харьковщина: россияне обстреляли три района, обстрелом повреждены частные дома, магазин и памятник

Киев • УНН

 • 922714 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В Чугуевском районе в результате обстрела был поврежден частный дом, здание магазина и памятник. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждено здание магазина, памятник Авиацентру ДОСААФ и несколько частных жилых домов.

Также, в поселке городского типа Двуречная Купянского района артиллерийским обстрелом поврежден частный дом.

Пострадавших от обстрелов за сутки не было.

Напомним

Ночью враг дважды наносил удар по Никопольскому району Днепропетровщины, применив "Град" и артиллерию россияне выпустили более 30 снарядов, в результате обстрела погибла 72-летняя женщина.

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