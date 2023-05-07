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Харківщина: росіяни обстріляли три райони, обстрілом пошкоджено приватні будинки, магазин і пам'ятник

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У Чугуївському районі внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок, будівлю магазину та пам'ятник. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пердає УНН.

Деталі

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам'ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.

Також, у селищі міського типу Дворічна Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Постраждалих від обстрілів за добу не було.

Нагадаємо

Вночі ворог двічі завдавав удару по Нікопольському району Дніпропетровщини, застосувавши "Град" та артилерію росіяни випустили більш як 30 снарядів, внаслідок обстрілу загинула 72-річна жінка.

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