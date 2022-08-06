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Харьков ночью подвергся очередному ракетному удару из рф - Синегубов

Киев • УНН

 • 361471 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. По Харькову в ночь на субботу российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар с белгорода, несколько ракет "не захотели" покидать родной город, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты снова нанесли удары по Харькову. Ракеты выпустили из соседнего белгорода. В очередной раз под прицелом - исключительно гражданская инфраструктура. Около 1 часа ночи ударили по Слободскому району Харькова, горела кровля одноэтажного нежилого здания. Зафиксировали попадание ракет на территории объекта инфраструктуры в Индустриальном районе", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

Через несколько минут после этого, по словам чиновника, оккупанты ударили ракетой по населенному пункту Харьковского района. В близлежащих нежилых помещениях, возле которых упал снаряд, выбило окна. Жертв и пострадавших нет.

"По данным военных, несколько ракет "не захотели" покидать родной белгород, и взорвались на территории россии. Не выдавая военную тайну: сегодня в Харьковской области не долетели "по назначению" немало "подарков" от россиян. За что еще раз благодарим наших ВСУ!" – подчеркнул глава ОВА.

По области в течение суток 5 августа, по словам Синегубова, россияне наносили многократные удары по Золочевской громаде, есть повреждения частных домовладений и хозяйственных построек. Кроме того, оккупанты в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский районы.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток по области получили ранения от обстрелов и госпитализированы 2 человека: 41-летний мужчина и женщина 37 лет в Изюмском районе. Их состояние - среднее", - отметил чиновник.

"Бои в Харьковской области продолжаются: захватчики продолжат разведку и пытаются атаковать позиции наших защитников. Держимся по всем направлениям!" – сообщил глава ОВА.

Дополнение

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram о взрывах в городе ночью.

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