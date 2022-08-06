Харків уночі зазнав чергового ракетного удару з рф - Синєгубов

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"Окупанти знову завдали ударів по Харкову. Ракети випустили із сусіднього бєлгорода. Вчергове під прицілом - виключно цивільна інфраструктура. Близько 1-ї години ночі вдарили по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Зафіксували влучання ракет на території об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі", - повідомив Синєгубов у Telegram.

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Через кілька хвилин після цього, зі слів посадовця, окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих немає.

"За даними військових, кілька ракет "не захотіли" покидати рідний бєлгород, і підірвалися на території рф. Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли "за призначенням" немало "подарунків" від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!" - наголосив голова ОВА.

По області протягом доби 5 серпня, зі слів Синєгубова, росіяни завдавали багаторазових ударів по Золочівській громаді, є пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд. Окрім того, окупанти протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області зазнали поранень від обстрілів та госпіталізовані 2 людей: 41-річний чоловік та жінка 37 років в Ізюмському районі. Їхній стан - середній", - зазначив посадовець.

"Бої на Харківщині тривають: загарбники продовжуть вести розвідку та намагаються атакувати позиції наших захисників. Тримаємося на всіх напрямках!" - повідомив голова ОВА.

Доповнення

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram про вибухи у місті вночі.