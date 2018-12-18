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Питание детей: контроллеры повторно проверят столовые столичных школ

Киев • УНН

 • 12869 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве проведет повторные проверки столовых столичных школ, где в 2018 году фиксировались нарушения правил предоставления услуг по питанию. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил начальник управления Олег Рубан, передает УНН.

Питание детей: контроллеры повторно проверят столовые столичных школ

Он уточнил, что в этом году управление выявило большое количество нарушений санитарного законодательства киевскими школами.

"На этой неделе Госпродпотребслужбой будут проведены повторные проверки заведений и будет вынесено решение о прекращении предоставления услуг по питанию в этих заведениях", - заявил Рубан.

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Директор департамента образования и науки Елена Фиданян уточнила, что большинство школ, подлежащих проверке, расположенны в Соломенском районе Киева.

"Да, мы имели данные, что пять школ постоянно оставались без горячих завтраков", - отметила она.

Как сообщал УНН, во многих регионах Украины сегодня наблюдается критическая ситуация с питанием детей в учебных заведениях. Родители жалуются на нехватку мяса в рационе и частые отравления.

Еще одна проблема проявляется в том, что недобросовестные поставщики продуктов питания в садики и школы прибегают к блокированию тендеров, путем подачи соответствующих жалоб в АМКУ.

Отметим, что по словам депутата Сергея Тригубенко, тендерные требования к поставщикам продуктов детям должны быть усилены. Для этого политик уже обратился к правительству и требует внести ряд изменений в нормативно-правовые документы, которыми регламентированы закупки.

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