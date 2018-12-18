Харчування дітей: контролери повторно перевірять їдальні столичних шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. ГУ Держпродспоживслужби у Києві проведе повторні перевірки їдалень столичних шкіл, де у 2018 році фіксувалися порушення правил надання послуг із харчування. Про це під час прес-конференції журналістам повідомив начальник управління Олег Рубан, передає УНН.
Він уточнив, що цьогоріч управління виявило велику кількість порушень санітарного законодавства київськими школами.
"Цього тижня Держпродспоживслужбою будуть проведені повторні перевірки закладів і буде винесено рішення про припинення надання послуг з харчування в цих закладах", - заявив Рубан.
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Директор департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян уточнила, що більшість шкіл, що підлягають перевірці, розташовані в Солом'янському районі Києва.
"Так, ми мали дані, що п'ять шкіл постійно залишалися без гарячих сніданків", - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, у багатьох регіонах України сьогодні спостерігається критична ситуація з харчуванням дітей у навчальних закладах. Батьки скаржаться на брак м'яса в раціоні та на часті отруєння.
Ще одна проблема проявляється в тому, що недобросовісні постачальники продуктів харчування у садки і школи вдаються до блокування тендерів, шляхом подання відповідних скарг в АМКУ.
Відзначимо, що за словами депутата Сергія Тригубенка, тендерні вимоги до постачальників продуктів дітям повинні бути посилені. Для цього політик уже звернувся до уряду і вимагає внести низку змін в нормативно-правові документи, якими регламентовані закупівлі.