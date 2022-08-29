Хаос в Ираке: восемь протестующих убиты, 85 ранены в результате столкновений в Багдаде

Детали

8 иракцев были убиты в понедельник после того, как влиятельный мусульманский шиитский священнослужитель Муктада аль-Садр заявил, что идет из политики, что побудило его сторонников штурмовать правительственный комплекс в Багдаде и привело к столкновениям со сторонниками шиитских групп.

Люди, лояльные Садру, атаковали штаб-квартиру правительства в "Зеленой зоне" Багдада, когда-то бывшего дворца диктатора Саддама Хусейна, и вышли на улицы за пределами района, где устроили перестрелку со сторонниками группировок, поддерживаемых Тегераном.

Вспышка последовал за многомесячным политическим тупиком, заблокировавшим формирование нового кабинета министров.

Военные Ирака объявили бессрочный общенациональный комендантский час с 19:00 (16:00 по Гринвичу) и призвали протестующих покинуть "Зеленую зону".

Контекст

Садр, получивший широкую поддержку, выступив против влияния США и Ирана на иракскую политику, стал победителем октябрьских выборов, но отозвал всех своих законодателей из парламента в июне после того, как ему не удалось сформировать правительство.

Садр настаивал на досрочных выборах и роспуске парламента.

Садр в прошлом неоднократно уходил из политики, а также распускал лояльные ему ополчения. Но он сохраняет широкое влияние на государственные институты и контролирует военизированную группировку с тысячами участников. Он часто возвращался к политической деятельности после подобных заявлений.

Нынешнее безысходность между Садром и его соперниками-шиитами привело к тому, что Ирак уже долгое время живет без правительства.

Поклонники Садра впервые штурмовали "Зеленую зону" в июле. С тех пор они оккупировали парламент, остановив выборы нового президента и премьер-министра.