Хаос в Іраці: вісім протестувальників вбито, 85 поранено внаслідок зіткнень в Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Вісім прихильників іракського священнослужителя Муктади аль- Садра було вбито та ще 85 поранено у понеділок внаслідок зіткнень в укріпленій "Зеленій зоні" Багдада, повідомили медики агентству AFP, передає УНН.
Деталі
8 іракців були вбиті в понеділок після того, як впливовий мусульманський шиїтський священнослужитель Муктада аль-Садр заявив, що йде з політики, що спонукало його прихильників штурмувати урядовий комплекс в Багдаді і призвело до зіткнень з прихильниками шиїтських груп.
Люди, лояльні до Садра, атакували штаб-квартиру уряду в "Зеленій зоні" Багдада, колись колишнього палацу диктатора Саддама Хусейна, і вийшли на вулиці за межами району, де влаштували перестрілку з прихильниками угруповань, що підтримуються Тегераном.
Спалах послідував за багатомісячним політичним тупиком, який заблокував формування нового кабінету міністрів.
Військові Іраку оголосили безстрокову загальнонаціональну комендантську годину з 19:00 (16:00 за Грінвічем) і закликали протестувальників залишити "Зелену зону".
Контекст
Садр, який отримав широку підтримку, виступивши проти впливу США та Ірану на іракську політику, став переможцем жовтневих виборів, але відкликав усіх своїх законодавців з парламенту в червні після того, як йому не вдалося сформувати уряд.
Садр наполягав на дострокових виборах та розпуску парламенту.
Садр у минулому неодноразово йшов із політики, а також розпускав лояльні йому ополчення. Але він зберігає широкий вплив на державні інститути та контролює воєнізоване угруповання з тисячами учасників. Він часто повертався до політичної діяльності після подібних заяв.
Нинішня безвихідь між Садром та його суперниками-шиїтами призвела до того, що Ірак вже довгий час живе без уряду.
Прихильники Садра вперше штурмували "Зелену зону" у липні. З того часу вони окупували парламент, зупинивши процес вибору нового президента та прем'єр-міністра.